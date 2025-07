Otto pedoni sono rimasti leggermente feriti in un sospetto attacco con un'auto nei pressi di Netanya, in Israele. Il veicolo avrebbe colpito una fermata dell’autobus a Kfar Yona per poi fuggire. L’auto è stata trovata abbandonata e gli agenti stanno cercando esplosivi e il conducente. L’episodio è trattato come un possibile attentato terroristico