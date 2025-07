Trump annuncia dazi del 30% su UE e Messico dal 1° agosto

Il presidente Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 30% sulle importazioni da Unione Europea e Messico a partire dal 1° agosto, citando come motivazioni principali il riequilibrio del deficit commerciale e la pressione sul Messico per fermare il traffico di fentanyl verso gli Stati Uniti. L’Unione Europea, attraverso la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha dichiarato di essere pronta a difendere i propri interessi e a reagire con misure proporzionate se non verrà raggiunto un accordo entro quella data