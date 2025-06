Immagini satellitari dell’8 giugno mostrano il cacciatorpediniere nordcoreano che si era capovolto parzialmente durante il varo al porto di Rajin, per riparazioni. L’incidente era avvenuto a maggio ed era stato definito dal leader del Paese, Kim Jong Un, un “atto criminale”. Il leader ha ordinato il restauro entro il prossimo vertice del partito. Secondo il CSIS (Center for Strategic and International Studies), il cantiere di Rajin produce da decenni le principali navi militari nordcoreane.