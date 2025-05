Dopo aver osservato i giocatori per un po’, il figlio di re Carlo III non ha resistito e si è unito al gioco provando qualche tiro in porta

Nella giornata di ieri il principe William ha visitato un centro comunitario a Edimburgo, in Scozia, dove ha dato prova delle sue abilità calcistiche. Il figlio di Re Carlo III si è fermato a parlare con allenatori e giocatori, alcuni dei quali erano stati senzatetto. Dopo aver osservato i giocatori per un po’, William non ha resistito e si è unito al gioco provando qualche tiro in porta. Questa visita fa da seguito alla collaborazione tra la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales e Street Soccer Scotland per promuovere la salute e il benessere e ridurre l’isolamento.