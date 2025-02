Netanyahu regala a Trump un cercapersone d'oro

Il dono è in riferimento all'operazione israeliana condotta lo scorso settembre contro i miliziani di Hezbollah. Lo riportano i media internazionali, come la Cnn

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un cercapersone dorato, in riferimento all'operazione israeliana condotta lo scorso settembre contro i miliziani di Hezbollah. Lo riportano i media internazionali, come la Cnn. L'ufficio del primo ministro ha pubblicato una foto del cercapersone dorato che Trump ha ricevuto da Netanyahu, su cui era incisa una dedica speciale al presidente Usa. "Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un cercapersone dorato come parte del riuscito incontro al vertice alla Casa Bianca a Washington", è stato spiegato, aggiungendo che l'utilizzo del cercapersone come esplosivo ha rappresentato "una svolta" nella guerra contro Hezbollah.