Gli elefanti ed altri animali dello zoo di Berlino si sono goduti un tardivo regalo natalizio con alberi di Natale invenduti. Per gli animali gli alberi sono una prelibatezza e un piacere speciale, in quanto sono disponibili solo una volta all'anno e rappresentano un gradito cambiamento nel menu. Lo zoo non accetta donazioni di alberi da parte di privati, per la sicurezza degli animali, ma collabora con i venditori di alberi di Natale, che impacchettano gli alberi biologici invenduti e li donano allo zoo. E non sono solo gli elefanti ad aver ricevuto un delizioso regalo post-natalizio: sono state nutrite renne e giraffe, mentre altre specie hanno avuto un turno nel fine settimana.