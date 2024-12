Vanuatu, violenta scossa di terremoto: ci sono morti e feriti. VIDEO

Sarebbero 9, al momento, i morti causati da una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito l'arcipelago nel Pacifico. Oltre al bilancio dei decessi, che potrebbe ancora cambiare, sono stati oltre 200 i feriti. Segnalati danni in vari edifici, anche nelle ambasciate di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nuova Zelenda, come riporta la Bbc

Il governo di Vanuatu ha rivisto oggi al ribasso, passando dalle 14 iniziali a 9, il bilancio delle vittime provocate dal violento terremoto che ha colpito ieri il Paese. Lo ha confermato l'Ufficio nazionale per la gestione dei disastri. Ci sono "nove morti confermati dall'ospedale centrale di Vila", si legge nell'ultimo aggiornamento pubblicato dall'agenzia. Un portavoce del governo non ha, però spiegato il motivo della revisione al ribasso.

Morti e feriti

Oltre al bilancio dei decessi, che potrebbe ancora cambiare, sono stati oltre 200 i feriti causati dal terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito l'arcipelago nel Pacifico, e a cui poi sono seguite altre forti scosse. Sono stati segnalati danni in vari edifici, anche nelle ambasciate di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nuova Zelenda, come riporta la Bbc. Danni si sono registrati anche per quanto riguarda la telefonia mobile e la connessione Internet. Per una settimana sarà in vigore lo stato d'emergenza per limitare gli spostamenti e facilitare i soccorsi, mentre continuano le operazioni di ricerca di persone che sarebbero rimaste intrappolate tra le macerie.

I soccorsi

Vista la situazione, l'Australia ha deciso che invierà soccorritori e medici su due aerei da trasporto militari proprio nell'arcipelago di Vanuatu. Lo ha annunciato il governo. "Avremo una squadra di assistenza medica e una squadra di ricerca e soccorso che si dirigeranno a Vanuatu in tarda mattinata con un C17 e un C130 dell'Air Force", ha dichiarato il ministro della Difesa Richard Marles all'emittente pubblica australiana Abc.