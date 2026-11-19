Il secondo quadro più pagato nelle aste di Sotheby's

Il quadro è stato venduto al secondo prezzo più alto mai raggiunto da un'opera d'arte nella storia di Sotheby's dopo i 236,4 milioni di dollari ottenuti nel novembre 2025 per il "Ritratto di Elisabeth Lederer" di Gustav Klimt. Invece, il precedente record d'asta per un'opera dello stesso Van Gogh era di 117,2 milioni di dollari, stabilito il 9 novembre 2022 da Christie's a New York con "Verger avec cyprès (Frutteto con cipressi)", un paesaggio dipinto nel 1888. L'opera faceva parte della collezione di Paul G. Allen, il cofondatore di Microsoft.

La storia del quadro dei record

Van Gogh aveva realizzato "I castagni in fiore" solamente pochi giorni dopo il suo arrivo a Auvers-sur-Oise, il villaggio a nord-ovest di Parigi dove trascorse le ultime settimane della sua vita. Dopo un anno di ricovero nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, l'artista olandese ritrovò ad Auvers nuove idee ed un inedito slancio creativo, dedicandosi con particolare interssse ai soggetti quali giardini, campi e i paesaggi della campagna francese. Il quadro venduto a New York, tra l'altro, rappresenta uno di otto diverse opere con paesaggi realizzati ad Auvers e ancora conservati in collezioni private. Faceva parte della collezione Blaquier-Arrieta, costituita a partire dagli anni Sessanta dai collezionisti argentini Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier.