Il principe Harry, intervistato nel podcast del Telegraph intitolato "Ukraine: The Latest", si è detto pronto a tornare a prestare servizio nelle forze armate britanniche e a combattere contro la Russia "se ce ne fosse bisogno" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il principe Harry ritiene che in Europa "tutti dovrebbero essere preoccupati" per la "minaccia" dal punto di vista bellico rappresentata dalla Russia, dicendosi "pronto a riarruolarsi nelle Forze Armate" britanniche qualora ce ne fosse necessità. E' quanto si legge in un'intervista esclusiva al duca di Sussex pubblicata dal Telegraph. Il figlio minore di re Carlo III, ex militare che ha prestato servizio in Afghanistan, si è recato lo scorso fine settimana a Leopoli, nell'Ucraina occidentale, per una visita a sorpresa durante la quale ha incontrato soldati feriti e il personale sanitario che li assiste. Si tratta della quarta visita di Harry in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. L'ultima risaliva allo scorso aprile. "Il mondo intero ha molto da imparare dall'Ucraina", ha sottolineato Harry, 42 anni. "Se mi venisse chiesto di arruolarmi nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, sarei senza dubbio pronto a servire il mio Paese al fianco dei miei compagni veterani e dei militari attualmente in servizio", ha aggiunto il principe nel podcast prodotto dal Telegraph intitolato “Ukraine: The Latest”.

Secondo Harry, l'Europa è "in guerra da un decennio" con la Russia "Il fatto che non ci siano droni, proiettili o missili che ci sorvolano non significa che non siamo in guerra", spiega. "Ci sono moltissime situazioni nel mondo, soprattutto in Europa, problemi che riguardano il continente e che possono essere ricondotti all'influenza russa", rileva il principe. A suo giudizio, "tutta l'Europa ha ormai preso coscienza della minaccia" russa e presenta "un fronte unito" nei confronti di Mosca. "Sarebbe fantastico poter contare anche su un sostegno maggiore da parte degli Stati Uniti", spiega Harry. Secondo il principe, esiste "un grande divario" tra la società americana, il cui sostegno all'Ucraina è "estremamente elevato", e l'amministrazione Trump. Tuttavia, "le cose cambieranno" dopo la grande vittoria dei Dem alle elezioni di metà mandato, assicura. Approfondimento Ucraina, il principe Harry incontra i soldati feriti