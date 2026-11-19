La Colombia ha avviato - nel dipartimento di Antioquia - l'eutanasia di 10 ippopotami per contenere la riproduzione della specie invasiva introdotta oltre quattro decenni fa dal narcotrafficante Pablo Escobar. "Iniziamo la prima fase del piano d'azione per adottare misure su 10 esemplari che stanno mettendo a rischio la popolazione", ha dichiarato il direttore dell'autorità ambientale Cornare, Javier Valencia, citando il caso di un animale a Puerto Nare che mette "in pericolo i bambini di una scuola".

Dichiarati specie esotica invasiva nel 2022

Il provvedimento rientra nel piano adottato a settembre dal ministero dell'Ambiente sotto il governo del presidente Abelardo de la Espriella, in continuità con quello dell'esecutivo precedente di Gustavo Petro, che aveva proposto l'eutanasia di almeno 80 capi. Valencia ha richiamato la Convenzione sulla diversità biologica, spiegando che se le specie invasive "non si possono confinare, vanno prese altre decisioni letali", nonostante a luglio il ministro dell'Ambiente, Fabio Arjona, avesse escluso il controllo letale prima di assumere l'incarico. La prima fase durerà cinque mesi e comprenderà educazione ambientale, sterilizzazioni, confinamento e trasferimenti in santuari e zoo internazionali. Dichiarati specie esotica invasiva nel 2022, i quasi 200 ippopotami presenti nel Paese discendono da quattro esemplari portati dall'Africa per lo zoo privato di Escobar.