La Commissione europea contesta a Temu il mancato rispetto delle norme contro la vendita di prodotti illegali e non sicuri previste dal Digital Services Act, dopo una precedente multa da 200 milioni di euro. Pur nel rispetto della Commissione europea, Temu “non condivide le conclusioni preliminari relative alle misure adottate dalla piattaforma” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Commissione europea ha rilevato, in via preliminare, che la piattaforma di e-commerce Temu ha violato l'obbligo previsto dal Digital Services Act (Dsa) di adottare misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per mitigare il rischio che sulla propria piattaforma vengano offerti prodotti illegali. Secondo le conclusioni preliminari della Commissione, le misure di mitigazione adottate da Temu includono controlli inefficaci sulla conformità dei prodotti, un sistema di moderazione dei contenuti carente e un meccanismo sanzionatorio inefficace. Qualora le valutazioni della Commissione venissero confermate, quest'ultima potrebbe adottare una decisione di non conformità, che può comportare l'irrogazione di una sanzione proporzionata – fino a un massimo del 6% del fatturato annuo totale a livello mondiale del fornitore – e imporre al fornitore stesso l'adozione di misure volte a porre rimedio alla violazione.

Ue: “Temu rischia una multa” Secondo l'esecutivo Ue, i controlli di cui dispone Temu non verificano in modo adeguato la conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza dell'Ue. In particolare, la piattaforma richiede ai venditori rapporti di test sui prodotti soltanto per una quota molto limitata delle inserzioni e spesso non verifica neppure la documentazione quando richiesta. Inoltre, pur individuando alcune categorie ad alto rischio, come giocattoli, dispositivi elettronici e cosmetici, non dà loro la priorità durante l'esecuzione dei controlli fisici. Le ispezioni poi non sarebbero state incrementate in proporzione alla crescita delle inserzioni.

Numerose violazioni gravi La Commisisone rileva anche criticità nel sistema di moderazione dei contenuti che sembrerebbe concentrarsi soprattutto sulle informazioni associate agli annunci e sul rispetto delle condizioni di Temu, anziché sulla sicurezza effettiva dei prodotti. Il numero dei moderatori umani inoltre non sarebbe cresciuto in linea con l'aumento delle inserzioni. Bruxelles contesta infine il meccanismo sanzionatorio che colpisce i singoli negozi e non i venditori che li gestiscono. Un venditore il cui negozio viene chiuso può quindi continuare a operare attraverso altri punti vendita. Inoltre, sarebbero possibili numerose violazioni gravi prima che il colosso dell'e-commerce proceda alla sospensione. Approfondimento Temu, prodotti illegali online: ok Ue a piano per rispetto regole Dsa

Un precedente nel 2024 La Commissione aveva avviato un procedimento formale nell'ottobre 2024 per verificare possibili violazioni del Dsa in relazione alla vendita di prodotti illegali, al design potenzialmente capace di creare dipendenza, ai sistemi di raccomandazione degli acquisti e all'accesso ai dati da parte dei ricercatori. Nell'ambito della stessa procedura, lo scorso maggio Temu è stata multata per 200 milioni di euro per non aver rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi. A ottobre Bruxelles ha approvato il piano d'azione presentato dalla società per sanare tale violazione.