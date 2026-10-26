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Temu, prodotti illegali online: ok Ue a piano per rispetto regole Digital Services Act

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L'azienda cinese avrà quattro mesi per attuare le misure, che includono controlli sui sistemi di moderazione, sugli algoritmi di raccomandazione e sulle manipolazioni delle inserzioni

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La Commissione Ue ha approvato il piano d'azione di Temu per porre rimedio alle violazioni del Digital Services Act (Dsa) relative agli obblighi di valutazione dei rischi previsti dalla legge, con particolare riferimento alla diffusione di prodotti illegali sul suo marketplace. L'azienda cinese avrà quattro mesi per attuare le misure, che includono controlli sui sistemi di moderazione, sugli algoritmi di raccomandazione e sulle manipolazioni delle inserzioni. Il piano sarà sottoposto a una verifica esterna e indipendente. Bruxelles vigilerà sull'attuazione, dopo aver inflitto a Temu, a maggio 2026, una multa da 200 milioni di euro. 

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