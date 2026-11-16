L'ex comico britannico è stato condannato 10 anni e 6 mesi per stupro e aggressione sessuale. "Non sono colpevole dei reati per cui sono detenuto”, ha detto in un messaggio consegnato alla moglie dal carcere e da lei letto sul canale YouTube della coppia: un fatto strano considerando che il regolamento penitenziario vieta ai detenuti di trasmettere messaggi ai familiari. A suscitare polemiche anche il trasferimento dell’attore nel carcere Littlehey, noto per concedere standard di vita elevati ai prigionieri ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Russell Brand da pochi giorni è in carcere, dove resterà per dieci anni e mezzo dopo la condanna per stupro ai danni di una donna e aggressione sessuale su altre tre persone tra il 2004 e il 2009. Una sentenza che ha già fatto esplodere le polemiche sulla presunta “prigione dorata” nella quale l’attore ed ex comico britannico, nonché ex marito della popstar Katy Perry, è stato rinchiuso. Brand, dopo un breve soggiorno nel penitenziario di Wandsworth, noto come il più duro del Regno Unito, è stato già trasferito a Littlehey, una struttura nota per gli standard di vita elevati che garantisce ai prigionieri. Il trasferimento non è passato inosservato e ha sollevato non poche polemiche nei confronti dell’amministrazione penitenziaria che con questa decisione ha messo in imbarazzo Downing Street.

Il trasferimento e il messaggio alla moglie Il trasferimento di Russell Brand a Littlehey è "una circostanza estremamente insolita a una sola settimana dall'inizio di una condanna a dieci anni e mezzo", come ha commentato al Daily Mail una ex direttrice di penitenziari. La ex dirigente ha anche parlato di "una grave mancanza di rispetto verso le vittime dei suoi crimini". A questo episodio che stava già mettendo in difficoltà il governo britannico si aggiunge un altro fatto: l’attore ha proclamato la sua innocenza con un messaggio consegnato alla moglie Laura Gallacher e da lei letto in un video sul canale YouTube della coppia. "Come sapete, non sono colpevole dei reati per cui sono detenuto, quindi sta succedendo qualcosa di strano", afferma Brand. Nulla di insolito se non fosse che il regolamento penitenziario vieta ai detenuti di trasmettere messaggi ai familiari per la loro diffusione ma anche di rilasciare dichiarazioni che possano arrecare sofferenza alle vittime.

La “prigione dorata” di Littlehey Probabilmente Brand è riuscito a far avere il messaggio alla moglie proprio grazie alla sua detenzione a Littlehey: in quello che è il più grande carcere per autori di reati sessuali in Europa, infatti, i detenuti dispongono di telefoni nelle proprie celle, utilizzabili fino alle 23 per chiamare familiari e amici presenti in un elenco concordato. Inoltre, i condannati possono partecipare ad attività come bowling, yoga e corsi di origami: la struttura offre anche due palestre, tavoli da biliardo, un campo da calcio utilizzabile in ogni condizione meteorologica, oltre a serate dedicate agli scacchi o a quiz nella biblioteca.