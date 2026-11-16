Stava scontando due condanne per un totale di 77 anni di reclusione. Alla fine degli anni '70, il narcotrafficante fu uno dei fondatori del cartello di Guadalajara, considerato la prima grande organizzazione criminale del Paese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il noto narcotrafficante messicano Miguel Angel Felix Gallardo è morto ieri all'età di 80 anni in un ospedale dove era stato trasferito dal carcere due giorni prima, secondo quanto riferito da funzionari della sicurezza. Noto come "il Boss dei Boss", era considerato uno dei signori della droga più potenti del Paese e una figura chiave nell'ascesa dei principali cartelli in Messico. Era in carcere dal 1989, stava scontando due pene per un totale di 77 anni di carcere e, in seguito al suo ricovero in ospedale, presentava "una scarsa ossigenazione, un'alterazione dello stato di coscienza e disorientamento", secondo quanto riferito in un comunicato.

Fondatore del cartello di Guadalajara Alla fine degli anni '70, il narcotrafficante fu uno dei fondatori del cartello di Guadalajara, considerato la prima grande organizzazione criminale del Paese, che gettò le basi per il modus operandi delle bande attuali. Secondo il sito specializzato in narcotraffico Insight Crime, Félix Gallardo è stato una figura chiave nelle alleanze con i narcotrafficanti colombiani. Il cartello fu responsabile del sequestro, della tortura e dell'omicidio, nel febbraio 1985, dell'agente sotto copertura della Dea (l'agenzia antidroga statunitense), Enrique Camarena Salazar. Washington esercitò pressioni sul Messico affinché i responsabili venissero catturati. Rafael Caro Quintero, l'altro capo del cartello di Guadalajara, fu arrestato nel 1985; attualmente è detenuto negli Stati Uniti, con l'accusa di omicidio e narcotraffico. Leggi anche Colombia, sequestrata villa di ex portiere Higuita: s'indaga su narcos