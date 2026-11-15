Usa, collisione tra aerei in aeroporto Miami: due feriti lievi

L’incidente

"L'estremità alare di un Boeing 737 della Copa Airlines ha urtato il muso di un Boeing 767 della Ups mentre i velivoli stavano rullando", ha dichiarato la Federal Aviation Administration. "Stavamo rullando dopo l'atterraggio, a una velocità normale, quando all'improvviso ho sentito il brusio intorno a me farsi più intenso, seguito da un grido collettivo e poi dall'impatto di un altro velivolo contro il nostro", ha raccontato Cesar Ferreira, un passeggero del volo Copa. "All'interno della cabina abbiamo sentito l'aereo subire un brusco scossone laterale. Inizialmente alcuni passeggeri sono andati nel panico, ma l'equipaggio di Copa ha reagito prontamente, riuscendo a far rimanere tutti seduti", ha spiegato Ferreira. Secondo la Faa, i controllori di volo avevano dato istruzioni all'equipaggio della Ups di dare la precedenza al volo Copa. L'agenzia ha avviato un'indagine sull'accaduto. Ups ha dichiarato di essere "impegnata a collaborare con le autorità per determinare cosa sia successo", aggiungendo che il proprio equipaggio è al sicuro. Copa Airlines, in un comunicato, ha espresso "rammarico per i disagi che questo incidente potrebbe causare ai passeggeri. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è la nostra massima priorità; collaboreremo con le autorità durante le indagini". Ferreira ha raccontato che, dopo circa 10 minuti, il comandante ha annunciato che non vi era alcun pericolo imminente e che sarebbe arrivato un mezzo di traino per spostare l'aereo. Tutti i 166 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono nel frattempo sbarcati e l'aereo è stato riportato al terminal, ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato. Una foto dell'aereo Ups mostra il muso accartocciato, con un ampio squarcio nei pannelli. Il volo di Copa Airlines era appena atterrato a Miami proveniente da Panama (Panama), mentre l'aereo Ups si stava preparando al decollo verso Bogotà (Colombia) al momento dell'incidente. Le ferite riportate dalle due persone sono di lieve entità, entrambe sono state medicate sul posto dalle squadre di soccorso e dai vigili del fuoco, ha riferito Chin.