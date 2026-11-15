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Paura sul volo Easyjet Keflavik-Milano: fermato un passeggero ubriaco armato di coltello

Mondo

L'uomo in stato di ebbrezza ha generato momenti di tensione a bordo di un aereo EasyJet partito dall'Islanda e diretto a Malpensa. L'equipaggio ha gestito la situazione durante l'avvicinamento e allertato le autorità, concludendo l'episodio senza feriti né disagi per l'operatività dello scalo

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Un passeggero ubriaco e in possesso di un coltello da cucina ha creato momenti di tensione su un volo EasyJet diretto a Milano Malpensa. L'episodio - riporta 'La Repubblica' - si è verificato su un volo partito dall'aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, e diretto a Milano Malpensa. Durante la fase di avvicinamento, l'equipaggio ha segnalato la situazione ai controllori di volo e ha chiesto se fosse necessario predisporre l'intervento della polizia all'arrivo. Non si sono registrati feriti né conseguenze sull'operatività dello scalo. 

Bloccato dall'equipaggio

L'equipaggio è riuscito a gestire la situazione durante il volo, evitando che il comportamento del passeggero avesse conseguenze sulla sicurezza degli altri viaggiatori. "Il nostro equipaggio di cabina è formato per valutare ogni situazione e intervenire in modo rapido e adeguato, al fine di garantire la sicurezza del volo. Prendiamo molto seriamente episodi di questo tipo e non tolleriamo simili comportamenti a bordo. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rappresenta sempre la massima priorità per EasyJet", ha detto la compagnia contattata da 'la Repubblica'.

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