Farnesina: "Scarcerato in Venezuela il cittadino italiano Echenagucía"

"Il rilascio è stato facilitato dal Cicr/Comitato Internazionale della Croce Rossa, il cui team ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale, dopo quasi due anni e mezzo trascorsi in un centro penitenziario di massima sicurezza", ha spiegato il ministero

"Questa mattina è stato scarcerato in Venezuela il connazionale Daniel Echenagucía, con doppia cittadinanza italo-venezuelana, che è stato accolto presso il Consolato Generale d'Italia a Caracas". Lo rende noto la Farnesina. "Il rilascio è stato facilitato dal Cicr/Comitato Internazionale della Croce Rossa, il cui team ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale, dopo quasi due anni e mezzo trascorsi in un centro penitenziario di massima sicurezza. Il Consolato Generale sta prestando assistenza al connazionale, che lascerà presto il Paese", aggiunge la Farnesina.