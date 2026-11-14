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Farnesina: "Scarcerato in Venezuela il cittadino italiano Echenagucía"

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"Il rilascio è stato facilitato dal Cicr/Comitato Internazionale della Croce Rossa, il cui team ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale, dopo quasi due anni e mezzo trascorsi in un centro penitenziario di massima sicurezza", ha spiegato il ministero

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"Questa mattina è stato scarcerato in Venezuela il connazionale Daniel Echenagucía, con doppia cittadinanza italo-venezuelana, che è stato accolto presso il Consolato Generale d'Italia a Caracas". Lo rende noto la Farnesina. "Il rilascio è stato facilitato dal Cicr/Comitato Internazionale della Croce Rossa, il cui team ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale, dopo quasi due anni e mezzo trascorsi in un centro penitenziario di massima sicurezza. Il Consolato Generale sta prestando assistenza al connazionale, che lascerà presto il Paese", aggiunge la Farnesina. 

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