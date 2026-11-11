Papa Leone XIV, in Perù arriva "Dolce Leon XIV" con cacao autoctono

Creato dai maestri cioccolatieri di Chiclayo durante il viaggio apostolico in Perù, è un dessert celebrativo a base di cacao autoctono e alta pasticceria andina. Un’occasione presa al volo da Eurochocolate a Perugia dal 13 al 22 novembre, dove debutterà per la prima volta il cioccolato del Perù ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nasce in Perù il "Dolce León XIV", dessert celebrativo a base di cacao autoctono che unisce la devozione nazionale alla valorizzazione dell'agroalimentare d'eccellenza. Il debutto del dolce dedicato al pontefice è comunicato in occasione del viaggio apostolico di papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù e con Eurochocolate, manifestazione in programma a Perugia da 13 al 22 novembre dove sarà presente il Perù per la prima volta.

Preparación de causa limeña - ©Ansa

Dessert a base di cacao autoctono del Perù La presenza a Perugia del Perù "avviene - informa una nota di Eurochocolate - nel momento di massima espansione commerciale per il comparto peruviano: sul mercato europeo il Perù è forte di un record storico di esportazioni pari a 1,619 miliardi di dollari (registrando un balzo del +26% nell'ultimo anno) e con un volume spedito oltreoceano che supera le 178.000 tonnellate. Il Paese è consolidato come il secondo esportatore di cacao in grani dell'America Latina e il sesto a livello globale".



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