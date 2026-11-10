Russia, vietare la pizza nelle mense scolastiche? È polemica

Il caso è scoppiato a inizio novembre e si è presto trasformato in un acceso dibattito politico e culturale a Mosca: vietare la pizza nelle mense scolastiche in tutta la Russia. Ma, a fronte delle proteste dell'opinione pubblica e della mancanza di sostegno parlamentare, l'ipotesi di un divieto ufficiale nelle scuole è stata per ora accantonata. La crociata gastronomico-patriottica lanciata da consiglieri e attivisti ultra-tradizionalisti non si trasformerà dunque in legge. I protocolli sanitari (SanPiN) non vietano il piatto, rimettendo la composizione dei menu all’autonomia locale e alla qualità delle ricette. In poche parole la pizza resta al suo posto tra i banchi dell’ex Unione Sovietica.

Cibo "apolitico" e amato dai russi

A chiedere per primo il bando da scuole e università era stato l'attivista filo-Cremlino Vitaly Borodin, capo del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione, che l'aveva definita un simbolo del "soft power occidentale chiusa dentro una scatola di cartone" proveniente dall'Italia, inserita nella lista dei Paesi ostili alla Russia. Borodin ha lamentato che un'intera generazione di bambini "sia cresciuta con il fast food importato e non sa più cosa siano una kulebyaka, un kurnik, un rasstegai o un echpochmak" (pasticci di carne, verdure e altri ingredienti, tipici della tradizione culinaria russa, tatara e cosacca). A dargli manforte la consigliera presidenziale per le politiche culturali e scolastiche, Elena Yampolskaya, secondo la quale la pizza non fa bene alla salute dei bambini e andrebbe sostituita con piatti della tradizione nazionale come la kulebyaka, una torta salata ripiena di pesce o carne. La proposta ha incontrato una forte opposizione trasversale, inclusa quella di figure conservatrici e nazionaliste. Esponenti come il leader di Russia Giusta, Sergey Mironov, e il deputato Vitaly Milonov hanno definito il divieto una misura assurda, sottolineando che il cibo è apolitico e molto amato dai cittadini russi.