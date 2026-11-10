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Stati Uniti, California boccia referendum su tassa a miliardari

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 Il provvedimento prevedeva un prelievo una tantum pari al 5% del patrimonio netto dei circa 200 miliardari residenti nello Stato, il più popoloso degli Stati Uniti. Il gettito stimato, vicino ai 100 miliardi di dollari, era destinato a finanziare principalmente la sanità pubblica e i servizi sociali della California

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Gli elettori della California hanno respinto la Proposition 40 (nota come Billionaire Tax Act), bocciando l'introduzione di un'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni nel referendum tenutosi il 3 novembre scorso. Lo riferiscono le proiezioni diffuse ieri sera dalle emittenti americane CNN e CBS News. La proposta, sostenuta tra gli altri dall'economista Gabriel Zucman, non ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Il provvedimento prevedeva un prelievo una tantum pari al 5% del patrimonio netto dei circa 200 miliardari residenti nello Stato, il più popoloso degli Stati Uniti. Il gettito stimato, vicino ai 100 miliardi di dollari, era destinato a finanziare principalmente la sanità pubblica e i servizi sociali della California.

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Il fronte del no

I promotori dell'iniziativa puntavano a correggere le disuguaglianze fiscali facendo contribuire maggiormente i grandi detentori di ricchezza per proteggere il sistema sanitario statale. Gli oppositori, invece, sostenevano che la tassa avrebbe provocato una fuga di capitali e imprenditori verso altri Stati americani riducendo nel lungo periodo le entrate fiscali sul reddito e gli investimenti. Si tratta, dunque, di una vittoria schiacciante per i giganti del tech, ottenuta grazie a una mobilitazione finanziaria senza precedenti che ha superato i 379 milioni di dollari. Tra i principali finanziatori si è distinto Sergey Brin, cofondatore di Google, che ha versato più di 100 milioni di dollari al comitato "Building a Better California", seguito dall'ex Ceo di Google Eric Schmidt con 42 milioni. Insieme a loro, altri 27 miliardari hanno schierato il proprio potere economico per finanziare anche contromisure legali volte a neutralizzare la tassa. Persino il governatore democratico Gavin Newsom si è opposto, temendo la fuga dei miliardari e delle loro imposte future.

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