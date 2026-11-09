Turismo Lgbtq+, Spagna tra le mete più sicure. Italia al 36esimo posto

L'Europa occidentale si conferma l'unica zona del pianeta a rischio "normale preoccupazione" su tutti i confini secondo la Lgbtq Travel Safety Map. A trainare l'attrattività internazionale è la top 10 continentale guidata dalla Spagna, leader assoluta con l'88,7%, seguita da Malta, Islanda, Portogallo (in cima ai travel index per accoglienza e servizi), Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Lussemburgo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Vecchio Continente si conferma l'area più sicura al mondo per i viaggiatori queer, ma procede a due velocità. È quanto emerge dai dati macroeconomici e legislativi del 2026 diffusi in occasione dell'apertura della quarta edizione degli Stati Generali Europei del Turismo Lgbtq+, promossi dall'Elta (European Lgbtq+ Travel Alliance) in partnership con Roma Capitale e con i patrocini istituzionali del Parlamento Europeo e di Federturismo Confindustria. Secondo l'analisi elaborata sui dati della Rainbow Map 2026 di Ilga-Europe, che misura il livello di tutela dei diritti e l'attrattività delle destinazioni, l’Europa registra un trend di crescita complessivo: la media europea dei diritti tocca il 43% (+2,75% rispetto al 2025), un dato che sale al 52% se si considerano i soli Paesi dell'Unione Europea.

Spagna in pole position L'Europa occidentale si conferma l'unica zona del pianeta a rischio "normale preoccupazione" su tutti i confini secondo la Lgbtq Travel Safety Map. A trainare l'attrattività internazionale è la top 10 continentale guidata dalla Spagna, leader assoluta con l'88,7%, seguita da Malta, Islanda, Portogallo (in cima ai travel index per accoglienza e servizi), Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Lussemburgo. In netto contrasto con questo scenario di eccellenza si posiziona l'Italia, definita dagli esperti il vero "tallone d'Achille" del Sud Europa. Il nostro Paese si colloca al 36° posto (su 49), perdendo una posizione rispetto al 2025 e fermandosi al 24,11%, ben al di sotto della media europea del 43%. Il "ritardo" italiano "L’Europa si conferma l’area più sicura al mondo per il turismo Lgbtq+, guidata da Paesi che continuano a investire in tutele e accoglienza" ha sottolineato Alessio Virgili, presidente di Elta, che richiama l’attenzione sul ritardo italiano: "La mancanza di una legge nazionale contro l’omotransfobia, il mancato riconoscimento del matrimonio egualitario e l’assenza di tutele piene per le famiglie omogenitoriali non sono solo una criticità civile, ma si traducono in un pesante danno economico". Secondo Virgili, l’Italia rischia così di perdere flussi turistici ad alta capacità di spesa a favore dei Paesi concorrenti. Una situazione alla quale si aggiungono le nuove sfide dell’intelligenza artificiale, che rendono necessari standard etici e strumenti per garantire informazioni affidabili e un’accoglienza realmente inclusiva. Vedi anche Diritti LGBTQ e immigrazione: italiani più avanti delle leggi?