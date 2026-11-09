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Strage di Cracovia, morto in ospedale l'attentatore

Mondo

Il 25enne polacco responsabile della strage di sabato nella piazza del mercato di Cracovia era rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia

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È morto in ospedale il 25enne polacco responsabile della strage di sabato nella piazza del Mercato di Cracovia, in cui 6 persone sono state uccise e 15 ferite. Il giovane, che era rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia, è deceduto questa mattina. A comunicarlo, su X la polizia della regione della Piccola Polonia (nel sud del Paese), di cui Cracovia è il capoluogo. La notizia è stata confermata anche dal dirigente della Piccola Polonia, Krzysztof Klęczar, a TVN24. "Alle 4:30 del mattino, l'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia", ha dichiarato Klęczar. Ha inoltre aggiunto che "le condizioni degli altri feriti - attualmente 15 sono ricoverati in sei ospedali di Cracovia - rimangono invariate".

 

"Affascinato da ideologie di estrema destra"

Secondo le autorità, l'uomo era "affascinato dalle ideologie di estrema destra" e il

primo ministro Donald Tusk ha definito la sparatoria - la più grave nel Paese dalla fine del comunismo nel 1989 - un atto di "terrorismo". Prima di sparare sulla folla indossando equipaggiamento tattico e imbracciando un fucile d'assalto AR-15, il

giovane avvea ucciso i genitori e la sorella nella loro abitazione, a due ore di auto da Cracovia.

La strage di sabato

Nel pomeriggio di sabato 7 novembre, il 25enne estremista era entrato in Piazza del Mercato a Cracovia a bordo di un'auto piena di munizioni e, dopo aver sparato contro dei pedoni in via Slawkowska, si era diretto verso la zona tra le vie Dietla e Stradomia. Lungo il percorso, ha sparato contro un tram in Piazza di Ognissanti. Sei persone sono morte e 15 sono rimaste ferite dopo gli spari sulla folla.  Stando a quanto riferito dalle autorità, tra le sei vittime ci sono due stranieri. A casa del killer erano stati trovati altri tre corpi: il padre di 53 anni, la madre di 52 anni e la sorella di 20.

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