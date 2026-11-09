Strage di Cracovia, morto in ospedale l'attentatore

È morto in ospedale il 25enne polacco responsabile della strage di sabato nella piazza del Mercato di Cracovia , in cui 6 persone sono state uccise e 15 ferite. Il giovane, che era rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia, è deceduto questa mattina. A comunicarlo, su X la polizia della regione della Piccola Polonia (nel sud del Paese), di cui Cracovia è il capoluogo. La notizia è stata confermata anche dal dirigente della Piccola Polonia, Krzysztof Klęczar, a TVN24. "Alle 4:30 del mattino, l'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia", ha dichiarato Klęczar. Ha inoltre aggiunto che "le condizioni degli altri feriti - attualmente 15 sono ricoverati in sei ospedali di Cracovia - rimangono invariate".

La strage di sabato

Nel pomeriggio di sabato 7 novembre, il 25enne estremista era entrato in Piazza del Mercato a Cracovia a bordo di un'auto piena di munizioni e, dopo aver sparato contro dei pedoni in via Slawkowska, si era diretto verso la zona tra le vie Dietla e Stradomia. Lungo il percorso, ha sparato contro un tram in Piazza di Ognissanti. Sei persone sono morte e 15 sono rimaste ferite dopo gli spari sulla folla. Stando a quanto riferito dalle autorità, tra le sei vittime ci sono due stranieri. A casa del killer erano stati trovati altri tre corpi: il padre di 53 anni, la madre di 52 anni e la sorella di 20.