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Giappone, terremoto di magnitudo 5.7: almeno 20 persone ferite

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La scossa è stata registrata nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka a una profondità di circa 40 chilometri nelle prime ore di domenica mattina. Non è stato emesso alcun allarme tsunami

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Un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il Giappone centrale nelle prime ore di oggi, domenica 8 novembre, causando oltre 20 feriti nelle prefetture di Aichi e Shizuoka. L'epicentro è stato registrato all'1.04, nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka, a una profondità di circa 40 chilometri. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.

Nessuna anomalia presso la centrale nucleare

Non sono state rilevate anomalie presso la centrale nucleare di Hamaoka, nella prefettura di Shizuoka, secondo quanto riferito da chi la gestisce, la Chubu Electric Power Co. La centrale si trova vicino all'area in cui si prevede possa verificarsi un potenziale mega terremoto, nella Fossa di Nankai. Alcuni servizi ferroviari locali sono stati sospesi e i treni ad alta velocità hanno subito ritardi tra le stazioni di Shizuoka e Gifu-Hashima a seguito di controlli di sicurezza. 

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