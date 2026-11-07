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Usa, arrestato uomo armato vicino alla Casa Bianca: "Voci mi dicevano di uccidere Trump”

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©Ansa

Il Secret Service ha arrestato giovedì un uomo vicino alla Casa Bianca che aveva diverse pistole in un'auto rubata e che minacciava di uccidere Donald Trump. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per la sicurezza interna, l'uomo è un venezuelano entrato nel 2024 in modo illegale negli Stati Uniti

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Un uomo è stato arrestato nei pressi della Casa Bianca dopo che gli agenti del Secret Service hanno trovato nella sua automobile tre armi da fuoco, tra cui un fucile, e decine di munizioni. Secondo quanto riferito dal dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, il sospettato avrebbe dichiarato agli agenti di aver sentito delle voci nella propria testa che gli ordinavano di recarsi a Washington per uccidere il presidente Donald Trump. L'uomo, di nazionalità venezuelana e presente illegalmente negli Stati Uniti secondo le autorità americane, è accusato tra l'altro di trasporto e possesso illegale di armi da fuoco.

Trovate in auto armi e munizioni

L'arresto è avvenuto giovedì sera lungo Constitution Avenue, a sud della Casa Bianca, dopo che gli agenti del Secret Service avevano notato il comportamento sospetto dell'uomo all'interno di un'automobile parcheggiata. Durante la perquisizione del veicolo, risultato rubato, sono state rinvenute le armi e le munizioni. 

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