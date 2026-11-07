Attacco hacker contro Smartbox: "Consultati dati personali clienti"

L'azienda dei cofanetti regalo ha mandato un messaggio ai suoi clienti avvisandoli dell'incidente di sicurezza dei dati verificatosi il 3 novembre. Il consiglio è di prestare attenzione alle email e non comunicari password o dati della carta di credito

Anche Smartbox finisce nel mirino degli hacker. La nota azienda dei cofanetti regalo e pacchetti di esperienze prepagati ha annunciato di aver subito un attacco: "Gentile cliente, ti scriviamo per informarti che Smartbox è stata vittima di un attacco informatico il 3 novembre 2026": questa la mail, con oggetto 'Comunicazione su un incidente di sicurezza dei dati', ricevuta oggi dai clienti con cui l'azienda comunica di aver rilevato un accesso non autorizzato a una delle proprie piattaforme e di aver immediatamente adottato misure per proteggere il sistema e impedire ulteriori accessi non autorizzati. "In base alle indagini condotte finora, a causa della natura dell'incidente alcuni dati personali, inclusi nomi e indirizzi email dei clienti, potrebbero essere stati consultati. L'autore dell'attacco non ha avuto accesso ai dati delle carte di pagamento né alle password degli account", si legge nella comunicazione.