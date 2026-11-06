California, surfista incontra squalo gigante: mai visto nulla simile

L'incontro con lo squalo lungo cinque metri è avvenuto nelle acque californiane che bagnano le coste di fronte Pismo Beach ed è stato documentato dalle immagini riprese dal drone e diffuse dallo stesso surfer
Dave Steiner, un noto surfista e appassionato di fotografia, si è imbattuto in enorme esemplare di squalo bianco, lungo cinque metri, mentre si trovava nelle acque californiane che bagnano le coste di fronte Pismo Beach. Un incontro unico, documentato dalle immagini riprese dal drone e diffuse dallo stesso Steiner, conosciuto sui social con il nomignolo caveman_476, che si trovava in acqua con altri surfisti, che come lui hanno vissuto l’esperienza con incanto e stupore.
Il post del surfer
"Questo grande squalo bianco ha dato alla squadra di Pier Avenue e a me un po' di spavento stamattina, 28/10/26 alle 10:28 am - ha scritto il surfer sul suo profilo Instagram -. Senza dubbio un incontro con uno squalo così mai registrato prima!"
In tutta l’area marina non sono rari gli incontri con gli squali bianchi, abituati a procacciarsi il cibo in quelle zone, ma mai era stato avvistato un esemplare di tali dimensioni.
©Getty
I 10 squali più grandi del mondo. FOTO
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