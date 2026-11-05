La famiglia Grimaldi ha preso parte all'ultimo saluto, nella cattedrale di Monaco, al cugino di secondo grado del principe Alberto. Il 29enne è morto il 25 ottobre in circostanze ancora da chiarire: la polizia ha aperto un'indagine e ha sottoposto a fermo un uomo accusato di omicidio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Funerali solenni a Monaco per Antoine de Massy, parente del principe Alberto morto in circostanze ancora da chiarire il 25 ottobre in un parco del Principato. Nelle prime file nella cattedrale monegasca tutta la famiglia Grimaldi, molto vicina alla vittima e al padre, il barone Christian de Massy. Nel primo banco nella navata di destra il principe Alberto con accanto la moglie, la principessa Charlène. Subito dietro le due sorelle del principe, Caroline e Stéphanie, accompagnate dai due figli della prima, Andrea e Stefano Casiraghi con la moglie Beatrice Borromeo, e da Louis Ducruet, figlio di Stéphanie con la moglie Marie.

Il lutto della famiglia Dall’altra parte della navata, in prima fila, il padre di Antoine de Massy, il barone Christian che è cugino di primo grado del principe monegasco. Alberto II e Christian de Massy sono molto legati: sono figli rispettivamente del Principe Ranieri III e della sorella maggiore, la Principessa Antoinette. Appoggiato sulla bara, realizzato a maglia, la famiglia ha messo un cagnolino che rappresenta l’inseparabile amico a quattro zampe di Antoine.