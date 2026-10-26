Monaco, morto a 29 anni Antoine de Massy: cugino di Alberto II

Il corpo del 29enne, cugino di secondo grado del Principe Alberto II di Monaco, è stato rinvenuto in un'area verde adiacente al Boulevard du Larvotto. Secondo quanto riferisce il quotidiano Monaco-Matin, una persona sarebbe stata posta in stato di fermo, ma non è stato ancora chiarito se sia direttamente coinvolta nel decesso o se sia stata trattenuta in qualità di testimone

Antoine de Massy è stato trovato morto in un giardino all'interno del Principato. Come riporta il quotidiano locale Monaco-Matin, il corpo del 29enne, cugino di secondo grado del Principe Alberto II di Monaco, è stato rinvenuto in un'area verde adiacente al Boulevard du Larvotto, dietro Villa Sauber, uno dei luoghi di interesse culturale più noti del principato. Secondo quanto riferisce ancora il giornale, una persona sarebbe stata posta in stato di fermo nell'ambito delle indagini preliminari, ma non è stato ancora chiarito se sia direttamente coinvolta nel decesso o se sia stata trattenuta in qualità di testimone. Ad allertare la polizia, che attualmente indaga sulla vicenda, è stato un familiare di De Massy che, preoccupato per l'assenza del giovane a un pranzo in famiglia, ha contattato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Monaco.

Chi era Antoine de Massy

Figlio del barone Christian de Massy e di Cecile Gelabale, De Massy era nipote della Principessa Antoinette, sorella maggiore del Principe Ranieri III, e cugino di secondo grado dell'attuale sovrano monegasco Alberto II. In una nota diffusa oggi dal Principato, il principe e la principessa Charlene hanno espresso il loro cordoglio. "Le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlene hanno appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Antoine de Massy, 29 anni, nipote della Principessa Antoinette, sorella maggiore del Principe Ranieri III", si legge nel breve comunicato. La nota sottolinea inoltre la passione di De Massy per il tennis e il legame della sua famiglia con questo sport nel Principato. "Le Loro Altezze si uniscono al dolore della famiglia e dei suoi cari, porgendo le loro sincere condoglianze in questo momento di grande dolore", conclude la nota.