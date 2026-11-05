Sono accusati di "danneggiamento criminale aggravato" il capitano russo della nave mercantile Fitburg e il suo vice, membro dell'equipaggio di nazionalità azera. I due sono stati condannati rispettivamente a tre anni e sei mesi e a due anni e dieci mesi di reclusione

Un capitano russo e un membro anziano dell'equipaggio di una nave mercantile sarebbero i responsabili del sabotaggio di due cavi sottomarini nel Baltico. A stabilirlo è stato il Tribunale distrettuale di Helsinki, in Finlandia. Il capitano e il suo vice, che viaggiavano a bordo della nave Fitburg, sono stati riconosciuti colpevoli di "danneggiamento criminale aggravato". Il capitano russo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, mentre il membro dell'equipaggio, di nazionalità azera, a due anni e dieci mesi.