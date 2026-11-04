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Morto Vladimir Uglev, lo scienziato tra i creatori dell'agente nervino Novichok

Mondo
©Getty

Scomparso all'età di 81 anni, uno dei padri dell'agente nervino di tipo militare utilizzato dai servizi segreti russi, la stessa sostanza utlizzata per avvelenare Alexei Navalny nel 2020

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Vladimir Uglev, uno dei creatori del Novichok, è morto all'età di 81 anni. La notizia è stata rivelata da The Insider, la rivista con cui Uglev aveva collaborato durante l'inchiesta sull'uso del Novichok (una classe di agenti nervini di tipo militare) da parte dei servizi segreti russi. Nello specifico, si tratta della sostanza utilizzata per avvelenare Alexei Navalny nel 2020.  

Alexei Navalny morto in carcere - ©Ansa

E’ morto uno dei creatori del Novichok

Il suo nome è diventato ampiamente noto nel 2018, quando il biochimico ha rilasciato una serie di interviste ai media in seguito all'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal a Salisbury, in Inghilterra. Nel 2020, quando il politico Alexei Navalny è stato avvelenato con il Novichok, Uglev ha anche commentato attivamente le proprietà di questo veleno a diverse testate giornalistiche. Uglev ha collaborato con The Insider durante le indagini sull'uso del Novichok da parte dei servizi segreti russi. In particolare, The Insider ha pubblicato un'inchiesta su chi produce il Novichok in Russia e con quali modalità.  

Approfondimento

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Chi era

Vladimir Uglev era nato a Kirovsk, in Russia, il 20 settembre 1946. Nel 1975 si è laureato presso l'Istituto di Tecnologia Chimica Dmitri Mendeleyev di Mosca, specializzandosi in chimica e tecnologia delle sostanze biologicamente attive. Dal 1975 al 1990 ha lavorato come ricercatore senior presso la sede di Volsk dell'Istituto Statale di Ricerca di Chimica Organica e Tecnologia, che, tra le altre cose, ha partecipato allo sviluppo di veleni. Come appreso da The Insider, Vladimir Uglev è deceduto il 26 ottobre. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita ad Anapa.

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