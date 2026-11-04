Scomparso all'età di 81 anni, uno dei padri dell'agente nervino di tipo militare utilizzato dai servizi segreti russi, la stessa sostanza utlizzata per avvelenare Alexei Navalny nel 2020 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Vladimir Uglev, uno dei creatori del Novichok, è morto all'età di 81 anni. La notizia è stata rivelata da The Insider, la rivista con cui Uglev aveva collaborato durante l'inchiesta sull'uso del Novichok (una classe di agenti nervini di tipo militare) da parte dei servizi segreti russi. Nello specifico, si tratta della sostanza utilizzata per avvelenare Alexei Navalny nel 2020.

Alexei Navalny morto in carcere - ©Ansa

E’ morto uno dei creatori del Novichok Il suo nome è diventato ampiamente noto nel 2018, quando il biochimico ha rilasciato una serie di interviste ai media in seguito all'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal a Salisbury, in Inghilterra. Nel 2020, quando il politico Alexei Navalny è stato avvelenato con il Novichok, Uglev ha anche commentato attivamente le proprietà di questo veleno a diverse testate giornalistiche. Uglev ha collaborato con The Insider durante le indagini sull'uso del Novichok da parte dei servizi segreti russi. In particolare, The Insider ha pubblicato un'inchiesta su chi produce il Novichok in Russia e con quali modalità. Approfondimento Alexei Navalny, 50 anni fa nasceva l'oppositore russo: chi era

1026750266 - ©Getty