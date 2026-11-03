Cile, la Corte Suprema riconosce un gatto come essere senziente

La Corte Suprema del Cile ha riconosciuto il gatto Perseo come un essere senziente, stabilendo che il suo benessere deve prevalere sugli interessi dei proprietari e sui loro diritti di proprietà. Con una decisione unanime, i cinque magistrati della Prima sezione civile hanno respinto il ricorso presentato dall'ex compagno della donna che si prendeva cura dell'animale, confermando l'affidamento esclusivo a Paulina Torres. La vicenda riguarda una coppia di Osorno, nel sud del Paese, che aveva adottato il felino nel 2021 e che, dopo la separazione, aveva inizialmente concordato un regime di custodia alternata. La donna aveva successivamente interrotto gli spostamenti mensili, sostenendo che questi provocassero nell'animale forti episodi di stress, tremori e problemi comportamentali. Nella sentenza, la Corte ha stabilito che la normativa sulla protezione degli animali impone di considerarli non semplici beni mobili, ma esseri senzienti il cui benessere deve essere tutelato.