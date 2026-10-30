Usa, Musk: "Se vincono i democratici è la fine della democrazia"

A pochi giorni dalle Midterm, l'imprenditore e grande sponsor dei repubblicani ha lanciato un monito attraverso alcuni messaggi postati su X, il suo social media
Mancano ormai pochi giorni alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e l’imprenditore Elon Musk lancia l'allarme su una possibile vittoria dei democratici, prima alle Midterm e poi nel 2028. "La mia maggiore preoccupazione è che se nel 2028 i democratici dovessero ottenere una vittoria schiacciante, conquistando la Camera, il Senato e la presidenza" questo "porterebbe l'America a diventare uno Stato a partito unico permanente e segnerebbe la fine della democrazia, in qualsiasi accezione significativa del termine". Questo "è il perché in queste elezioni" di metà mandato "serve votare per i repubblicani. Tutte le altre ragioni sono irrilevanti rispetto a questa", ha aggiunto.
Da sostenitore dem a grande sponsor dei repubblicani
"I Democratici metteranno in atto il loro piano per mettere fine alla democrazia in America se conquisteranno il potere", ha scritto poi ancora il patron di X sul suo social media, a commento di un video in cui l'ex vicepresidente Kamala Harris prefigura alcune riforme istituzionali. In passato entusiasta sostenitore dei democratici, per sua stessa ammissione, dal 2024 è diventato grande sponsor dei repubblicani e, con alterne vicissitudini, di Donald Trump. Per il ciclo elettorale 2025-2026 ha versato al Gop contributi per almeno 366 milioni di dollari.