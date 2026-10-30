Elezioni Midterm Usa, Papa Leone XIV voterà per corrispondenza

Prevost, originario di Chicago, è ancora un elettore registrato nello Stato dell'Illinois, e in quanto cittadino americano residente all'estero ha chiesto di poter votare per corrispondenza

Papa Leone XIV sarà il primo pontefice della storia della Chiesa cattolica a esprimere la sua preferenza in un'elezione politica. Lo farà, in quanto cittadino statunitense, alle prossime elezioni americane di midterm, che ci saranno il 3 novembre (MIDTERM, LO SPECIALE DI SKY TG24).

Cittadino americano all'estero

Prevost, originario di Chicago, è ancora un elettore registrato nello Stato dell'Illinois, e in quanto cittadino americano residente all'estero ha chiesto di poter votare per corrispondenza. La notizia è stata riferita dal Chicago Sun-Times, che ha sottolineato come il 3 ottobre scorso il pontefice ha chiesto una scheda per posta, richeista poi confermata dall'ufficio elettorale. Nei registri il Papa risulta residente a New Lenox, località dell’area metropolitana di Chicago.