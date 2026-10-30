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Elezioni Midterm Usa, Papa Leone XIV voterà per corrispondenza

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Prevost, originario di Chicago, è ancora un elettore registrato nello Stato dell'Illinois, e in quanto cittadino americano residente all'estero ha chiesto di poter votare per corrispondenza

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Papa Leone XIV sarà il primo pontefice della storia della Chiesa cattolica a esprimere la sua preferenza in un'elezione politica. Lo farà, in quanto cittadino statunitense, alle prossime elezioni americane di midterm, che ci saranno il 3 novembre (MIDTERM, LO SPECIALE DI SKY TG24).

Cittadino americano all'estero

Prevost, originario di Chicago, è ancora un elettore registrato nello Stato dell'Illinois, e in quanto cittadino americano residente all'estero ha chiesto di poter votare per corrispondenza. La notizia è stata riferita dal Chicago Sun-Times, che ha sottolineato come il 3 ottobre scorso il pontefice ha chiesto una scheda per posta, richeista poi confermata dall'ufficio elettorale. Nei registri il Papa risulta residente a New Lenox, località dell’area metropolitana di Chicago.

La partecipazione politica di Leone XIV

Secondo quanto riporta il Chicago Sun-Times in Illinois gli elettori possono chiedere la documentazione elettorale per entrambi i partiti e poi al momento delle primarie possono scegliere quale scheda utilizzare. Prevost ha votato alle primarie repubblicane del 2012, 2014 e 2016 e a quelle democratiche del 2008 e 2010. Ha partecipato inoltre alle elezioni generali del 2012, 2014, 2018 e 2024, mentre dai registri non risulta un suo voto alle primarie dello scorso marzo.

 

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