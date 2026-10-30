Il nome del fratello di Re Carlo e quello del faccendiere pedofilo americano sono stati affiancati molte volte dopo la pubblicazione degli Epstein Files: l’ex principe Andrea a febbraio è anche stato arrestato (e poi rilasciato) con l’accusa di aver passato informazioni riservate. Le nuove indagini della polizia scozzese riguardano soggiorni nella tenuta in Scozia, dove i due uomini erano anche stati immortalati insieme durante una battuta di caccia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si continua a scavare nel passato tra l’ex principe ingelse Andrea e Jeffrey Epstein. La polizia scozzese sta indagando su alcuni soggiorni del finanziere pedofilo americano, morto in carcere a New York nel 2019, nel castello di Balmoral. Epstein e la ex compagna Ghislaine Maxwell nel 1999 sarebbero infatti stati ospiti dell’allora principe Mountbatten-Windsor: un elemento che infittisce la trama dei rapporti tra i due uomini e che potrebbe aiutare a fare luce sul coinvolgimento di Andrea nei traffici sessuali dell’americano. "Abbiamo ricevuto delle informazioni e sono in corso indagini, ma sono in una fase iniziale", ha dichiarato un portavoce di Police Scotland. "Tutti gli accertamenti procedono in base agli elementi raccolti e - hanno specificato dalla polizia - mettono al centro i bisogni delle vittime sopravvissute".

Gli Epstein Files Dopo la pubblicazione degli Epstein Files l’ex principe Andrea ha attraversato varie vicende giudiziarie. Il fratello di Re Carlo è stato arrestato, e poi rilasciato, il 19 febbraio nell’ambito delle indagini riguardanti le accuse di aver passato informazioni riservate a Epstein quando era inviato commerciale del Regno Unito. La stessa polizia scozzese che ora indaga sui soggiorni a Balmoral aveva aderito nei mesi scorsi al gruppo di coordinamento nazionale istituito dalle forze dell'ordine britanniche per valutare le accuse emerse con la pubblicazione degli Epstein files negli Usa, alla luce della rete di prostituzione internazionale, con lo sfruttamento di minorenni, messa in piedi dal defunto finanziere e dalla complice Maxwell. Leggi anche Caso Epstein, la Procura di Roma indaga sugli italiani nei files