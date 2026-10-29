"Le persone che sono attualmente al comando non fanno i compiti. Non fanno il loro lavoro. Non presentano piani realistici" dichiara l'ex presidente Barack Obama in Georgia contestualmente al comizio del tycoon in Ohio. "Sono persone più interessate alle performance, a ostentare, a mandare messaggi e a denigrare gli altri piuttosto che a sostenerli", ha aggiunto

Un affondo su Donald Trump. "Dobbiamo tenere i reality show su Bravo, non ne abbiamo bisogno alla Casa Bianca". Così l'ex presidente Barack Obama parla a un comizio in Georgia contestualmente a quello del tycoon in Ohio, nell'ambito degli sforzi per sostenere i rispettivi candidati alle midterm. "Abbiamo bisogno di persone serie a Washington e nelle capitali degli stati, questi sono tempi seri", ha aggiunto Obama quasi alla fine del suo intervento a favore della candidata democratica a governatrice, Keisha Lance Bottoms, e del senatore Jon Ossoff, in cerca della riconferma.

Obama: "Sembra che tolleriamo costantemente la superficialità”

“Le persone che sono attualmente al comando non fanno i compiti. Non fanno il loro lavoro. Non presentano piani realistici", ha detto Obama, in un crescendo di applausi. "Sono persone più interessate alle performance, a ostentare, a mandare messaggi e a denigrare gli altri piuttosto che a sostenerli", ha aggiunto. "Si divertono a insultare e dividere invece di unire le persone per risolvere i problemi. So che siamo ad Atlanta e voglio che sappiate che Michelle adora le Real Housewives. Ma dobbiamo lasciare i reality show su Bravo", ha osservato l'ex presidente, citando il canale tv via cavo della NbcUniversal celebre soprattutto per essere la casa dei più grandi reality show americani. "Lasciamoli ai professionisti. Non ne abbiamo bisogno alla Casa Bianca. Non ne abbiamo bisogno nella residenza del governatore della Georgia. Abbiamo bisogno di persone come Jon e Keisha lì dentro". Durante il comizio, Obama ha dato una nuova sfumatura al suo vecchio messaggio di speranza: "Sono stanco di essere arrabbiato. Sono stanco delle divisioni. Desidero amicizia, buon vicinato, gioia e generosità. Voglio che tutti si rimbocchino le maniche nell’impresa comune di ricostruire l’America".