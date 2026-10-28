UK schiera tre sottomarini nucleari su quattro: cosa sappiamo

Cosa sappiamo

Secondo il quotidiano britannico, uno dei sottomarini risulterebbe dotato a bordo di armi nucleari (missili balistici Trident II). Non è chiaro dove le unità siano state dislocate in navigazione, né i motivi delle tre missioni contemporanee. I media presentano comunque la cosa come possibile indicazione di un miglioramento delle capacità operative di questo comparto cruciale della Royal Navy, in larga parte bloccato da intoppi tecnici e interventi di revisione o manutenzione negli ultimi anni. Si tratta però di una mossa che, secondo alcuni analisti citati dai media britannici, sarà sicuramente notato sia dagli alleati della Nato che dai nemici del Regno Unito. Skynews ha riferito le parole di un portavoce del ministero della Difesa britannico che avrebbe dichiarato: "La nostra deterrenza nucleare è la pietra angolare della nostra sicurezza nazionale e protegge il Regno Unito e i nostri alleati della NATO in ogni momento, ogni giorno. Rimaniamo l'unico alleato europeo ad aver messo la propria deterrenza nucleare al servizio della difesa della NATO. Ciò significa che tutti gli alleati dell'Alleanza Atlantica beneficiano già della protezione garantita dalla nostra deterrenza nucleare".