Gli investigatori lo hanno collegato al delitto di Melissa Ann Smith, una ragazza di 17 anni trovata morta il 27 ottobre 1974. La soluzione del caso è stata possibile anche grazie agli elementi probatori raccolti sull'uccisione di un'altra adolescente, attribuita sempre al maniaco
Il famigerato serial killer americano Ted Bundy è stato incolpato di un altro omicidio di una ragazza di 17 anni, 52 anni fa, in Utah. Melissa Ann Smith, figlia di un capo della polizia locale, fu ritrovata il 27 ottobre 1974 con segni di stupro e tortura sul corpo. Ad aprile un'altra adolescente, Laura Ann Aime, era stata riconosciuta come una vittima di Bundy sempre in Utah e gli elementi probatori raccolti in quel caso sono stati poi utilizzati per contribuire a risolvere quello di Smith. Prima della sua esecuzione, avvenuta nel 1989, Bundy aveva confessato l'omicidio di due adolescenti nello Utah.
Ted Bundy collegato ad almeno 30 omicidi negli Usa
L'uomo è stato collegato ad almeno 30 omicidi in tutti gli Stati Uniti. Si tratta di uno dei serial killer più tristemente noti d'America ed era solito avvicinare le donne in luoghi pubblici, conquistandone la fiducia grazie al proprio fascino o fingendo un infortunio, per poi attirarle in zone isolate e ucciderle. Fu arrestato per la prima volta nel 1975 per il sequestro di una donna e condannato a 15 anni di carcere. Nel 1977, tuttavia, riuscì a evadere saltando da una finestra della biblioteca del penitenziario. Fu ricatturato per otto giorni, poi evase di nuovo e continuò a uccidere finché non venne definitivamente catturato nel 1978.
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