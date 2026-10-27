Il famigerato serial killer americano Ted Bundy è stato incolpato di un altro omicidio di una ragazza di 17 anni, 52 anni fa, in Utah. Melissa Ann Smith, figlia di un capo della polizia locale, fu ritrovata il 27 ottobre 1974 con segni di stupro e tortura sul corpo. Ad aprile un'altra adolescente, Laura Ann Aime, era stata riconosciuta come una vittima di Bundy sempre in Utah e gli elementi probatori raccolti in quel caso sono stati poi utilizzati per contribuire a risolvere quello di Smith. Prima della sua esecuzione, avvenuta nel 1989, Bundy aveva confessato l'omicidio di due adolescenti nello Utah.