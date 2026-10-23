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Terremoto in Tibet, almeno 16 morti e 65 feriti nel sisma di magnitudo 7

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Il sisma si è verificato ieri alle 22.33 e secondo le ultime informazioni diffuse dall'emittente China Central Television (Cctv) 11 persone versano in gravi condizioni. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e nell'assistenza medica

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Il terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la regione cinese del Tibet ha causato almeno 16 morti e 65 feriti e provocato il crollo di oltre 300 abitazioni. Il sisma si è verificato ieri alle 22.33 e secondo le ultime informazioni diffuse dall'emittente China Central Television (Cctv) 11 persone versano in gravi condizioni. Secondo l'Istituto geologico statunitense (Usgs), l'epicentro è stato localizzato in una zona montuosa a circa 190 chilometri a est-nordest di Nagqu e a 390 chilometri a nordest di Lhasa, il capoluogo della regione. La profondità del sisma è stata stimata a 18 km.

Xi: "Garantire massimo impegno in operazioni di soccorso"

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e nell'assistenza medica. Più di 1.600 persone della contea locale sono state mobilitate per le operazioni di soccorso. Nella regione sono giunti rifornimenti, tra cui 1.000 unità abitative prefabbricate, circa 3.000 tende e letti pieghevoli, oltre a torce elettriche e abbigliamento invernale.

Secondo quanto riportato sul suo sito web, l'agenzia statunitense ha registrato almeno sette scosse di assestamento di magnitudo compresa tra 4,3 e 5,2, tutte con una profondità di 10 km. Video pubblicati dall'emittente nazionale cinese Cctv mostravano lavoratori che fuggivano dai ristoranti e oggetti che cadevano dagli scaffali dei supermercati al momento del terremoto.

Approfondimento

Terremoto di magnitudo 7 in Tibet, almeno 16 vittime e 32 feriti
epa11810757 Rescuers work in an earthquake-affected area in Changsuo Township of Dingri in Xigaze, southwest China's Xizang Autonomous Region, 07 January 2025. Thirty-two people have been confirmed dead and 38 injured during the 6.8-magnitude earthquake that jolted Dingri County in the city of Xigaze in Xizang Autonomous Region at 9:05 a.m. (Beijing Time) on January 7, according to regional disaster relief headquarters. EPA/XINHUA / Jigme Dorje CHINA OUT / UK AND IRELAND OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY
CHINA EARTHQUAKE - ©Ansa
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