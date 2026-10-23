Francia, sparatoria a Trappes. Lecornu: grave, monitora antiterrorismo

Questa mattina, a una quarantina di chilometri da Parigi, un uomo, rapidamente fermato dagli agenti, ha aperto il fuoco uccidendo una persona e ferendone altre quattro
Un individuo ha aperto il fuoco in strada, intorno alle 10.30 di oggi, a Trappes e a La Verriere (dipartimento degli Yvelines, a ovest di Versailles), a una quarantina di chilometri da Parigi. Un primo bilancio reso noto dalla polizia parla di un morto e quattro feriti. L'uomo è stato rapidamente fermato dagli agenti a Coignieres.
Dopo l'attacco armato a Trappes e La Verrière vicino Parigi, la Procura Nazionale Antiterrorismo ha aperto un'inchiesta per "omicidio in relazione a un'impresa terroristica, con l'aggravante che i fatti siano stati commessi in ragione dell'appartenenza, reale o presunta, a una determinata e pretesa razza, etnia, nazione o religione": lo riferisce lo stesso Pnat. L'indagine dell'antiterrorismo riguarda anche la "detenzione di armi di categoria A", che include, tra l'altro, armi automatiche in grado di sparare a raffica e l' "associazione a delinquere di stampo terroristico finalizzata alla preparazione di crimini contro le persone".
Lecornu: "Monitoraggio della situazione"
"Fatti gravissimi si sono verificati a Trappes, nel dipartimento di Yvelines. Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. L'individuo è stato fermato e posto in custodia cautelare. Tutti i mezzi delle forze di sicurezza e dell'autorità giudiziaria sono pienamente mobilitati. La Procura nazionale antiterrorismo ha reso noto di aver avviato un monitoraggio della situazione", ha scritto in un messaggio pubblicato su X il premier francese, Sébastien Lecornu, aggiungendo che "le autorità competenti forniranno aggiornamenti a tempo debito".
Il sindaco di Trappes, Ali Rabeh, intervistato da BFMTV, ha dichiarato: "Ci sono stati numerosi spari in diversi quartieri della città", aggiungendo che l'aggressore "sparava chiaramente a caso e voleva compiere una carneficina". Secondo una fonte di polizia citata dall'agenzia France Presse, l'uomo ha sparato raffiche di colpi da un'auto in movimento.
Approfondimento
Proteste Francia, Macron: sabato ok solo a cortei sindacati
©Getty
Proteste in Francia, municipio di Limoges incendiato dai manifestanti
La manifestazione contro il carovita è degenerata in violenze: alcuni individui hanno danneggiato lo storico edificio e appiccato un rogo che ha raggiunto il tetto. Il rogo ha distrutto la sala dei matrimoni e dell'anagrafe, mentre i pompieri stanno lottando per fronte alla violenza delle fiamme. Il sindaco: 'Atto deliberato compiuto da vandali. Catastrofe per il patrimonio'