Francia, sparatoria a Trappes. Lecornu: grave, monitora antiterrorismo

Dopo l'attacco armato a Trappes e La Verrière vicino Parigi, la Procura Nazionale Antiterrorismo ha aperto un'inchiesta per "omicidio in relazione a un'impresa terroristica, con l'aggravante che i fatti siano stati commessi in ragione dell'appartenenza, reale o presunta, a una determinata e pretesa razza, etnia, nazione o religione": lo riferisce lo stesso Pnat. L'indagine dell'antiterrorismo riguarda anche la "detenzione di armi di categoria A", che include, tra l'altro, armi automatiche in grado di sparare a raffica e l' "associazione a delinquere di stampo terroristico finalizzata alla preparazione di crimini contro le persone".

Un individuo ha aperto il fuoco in strada, intorno alle 10.30 di oggi, a Trappes e a La Verriere (dipartimento degli Yvelines, a ovest di Versailles), a una quarantina di chilometri da Parigi. Un primo bilancio reso noto dalla polizia parla di un morto e quattro feriti. L'uomo è stato rapidamente fermato dagli agenti a Coignieres.

Lecornu: "Monitoraggio della situazione"

"Fatti gravissimi si sono verificati a Trappes, nel dipartimento di Yvelines. Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. L'individuo è stato fermato e posto in custodia cautelare. Tutti i mezzi delle forze di sicurezza e dell'autorità giudiziaria sono pienamente mobilitati. La Procura nazionale antiterrorismo ha reso noto di aver avviato un monitoraggio della situazione", ha scritto in un messaggio pubblicato su X il premier francese, Sébastien Lecornu, aggiungendo che "le autorità competenti forniranno aggiornamenti a tempo debito".

Il sindaco di Trappes, Ali Rabeh, intervistato da BFMTV, ha dichiarato: "Ci sono stati numerosi spari in diversi quartieri della città", aggiungendo che l'aggressore "sparava chiaramente a caso e voleva compiere una carneficina". Secondo una fonte di polizia citata dall'agenzia France Presse, l'uomo ha sparato raffiche di colpi da un'auto in movimento.