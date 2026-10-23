Colombia, altro prete colpito a testa da crocifisso: ferito lievemente

Mentre il sacerdote stava officiando la funzione, la croce gli è caduta addosso provocandogli fortunatamente solo una lieve ferita alla testa. Pochi giorni fa in Ecuador un parroco ha perso la vita in un incidente simile

A distanza di pochi giorni dall’incidente in cui un parroco ha perso la vita in Ecuador dopo essere stato colpito da una croce caduta dalla parete della chiesa, un episodio simile è avvenuto in Colombia durante una celebrazione religiosa. Mentre il sacerdote stava officiando la funzione, il crocifisso gli è caduto addosso provocandogli fortunatamente solo una lieve ferita alla testa. La notizia è stata diffusa da El Deber, uno dei principali siti d'informazione sudamericana.