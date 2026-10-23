Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, un altro prete colpito alla testa da un crocifisso: ferito lievemente

Mondo

Mentre il sacerdote stava officiando la funzione, la croce gli è caduta addosso provocandogli fortunatamente solo una lieve ferita alla testa. Pochi giorni fa in Ecuador un parroco ha perso la vita in un incidente simile

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A distanza di pochi giorni dall’incidente in cui un parroco ha perso la vita in Ecuador dopo essere stato colpito da una croce caduta dalla parete della chiesa, un episodio simile è avvenuto in Colombia durante una celebrazione religiosa. Mentre il sacerdote stava officiando la funzione, il crocifisso gli è caduto addosso provocandogli fortunatamente solo una lieve ferita alla testa. La notizia è stata diffusa da El Deber, uno dei principali siti d'informazione sudamericana. 

Mondo: Ultime notizie

Israele prepara chiusura Cisgiordania. Navi colpite a Hormuz LIVE

live Mondo

Il premier israeliano ha annunciato di "preparare la chiusura totale della Cisgiordania". Per il...

Media Gb: anche Meloni in rosa candidati Ue per negoziare con Russia

live Mondo

Lo scrive il Daily Telegraph, che cita fonti diplomatiche. Intanto, Mosca per la prima volta...

Premio Principessa Asturie, dalla famiglia reale spagnola a Messi FOTO

Mondo

Si è tenuta la sera di giovedì 22 ottobre a Oviedo, in Spagna, l’annuale edizione del Concerto:...

8 foto

Francia, sparatoria a Trappes. Lecornu: grave, monitora antiterrorismo

Mondo

Questa mattina, a una quarantina di chilometri da Parigi, un uomo, rapidamente fermato dagli...

Colombia, altro prete colpito a testa da crocifisso: ferito lievemente

Mondo

Mentre il sacerdote stava officiando la funzione, la croce gli è caduta addosso provocandogli...

Mondo: I più letti