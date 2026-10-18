Ecuador, prete muore schiacciato dalla croce durante la messa in diretta social

Tragedia a Guayaquil, in Ecuador, dove padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari è morto dopo essere stato colpito alla testa dalla pesante croce in legno collocata alle sue spalle, sull'altare. La struttura si è staccata improvvisamente dalla parete mentre il sacerdote celebrava la messa, senza lasciargli scampo. La funzione religiosa era trasmessa in diretta streaming sui social e seguita anche online da numerosi fedeli. Il crocifisso, collocato alle spalle del religioso, lo ha colpito in pieno alla testa. Tutto si è svolto in pochi istanti: il sacerdote non si è accorto di quanto stava accadendo e nessuno dei presenti è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'impatto.

Inutili i soccorsi, il sacerdote è morto sul colpo

I fedeli e i collaboratori presenti nella chiesa sono rimasti sotto choc dopo l'incidente e la telecamera che stava riprendendo la celebrazione è stata immediatamente spenta. I soccorsi, allertati dai presenti, si sono rivelati inutili: il prete, infatti, è morto sul colpo. Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del distacco della croce. La morte del sacerdote è stata confermata dall'arcidiocesi di Guayaquil, che ha invitato i fedeli a unirsi alle preghiere. L'arcivescovo Luis Cabrera Herrera ha espresso solidarietà e vicinanza ai familiari e agli amici del religioso.