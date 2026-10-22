Migranti Ceuta, Italia e Spagna concordano stop a sospensione Schengen

Lo fa sapere il Viminale, spiegando che "la decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Stop alla sospensione di Schengen tra Italia e Spagna. I ministri dell'Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, "dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all'incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i premier Giorgia Meloni e Pedro Sànchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente". Lo fa sapere il Viminale, spiegando che "la decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen".

Cos'era successo con i migranti di Ceuta Alla fine di luglio 2026, l'enclave spagnola di Ceuta era stata interessata da un massiccio arrivo di migranti provenienti dal Marocco. Il 1° agosto 2026, l'Italia aveva disposto la sospensione temporanea delle regole di Schengen nei rapporti con la Spagna (con controlli mirati alle frontiere aeree e marittime), generando tensioni diplomatiche con Madrid. Approfondimento Quante volte è stato "sospeso" lo spazio Schengen negli anni Duemila?