Le richieste del pg

Nella requisitoria, il procuratore generale Alessandro Cimmino ha distinto l'operato degli allora vertici della Squadra Mobile da quello dell'ufficio Immigrazione. In particolare il pg ha chiesto un appello ter per l'ex capo della Mobile, Cortese, e per i funzionari Luca Armeni e Francesco Stampacchia solo per l'accusa di sequestro di persona della figlia di Alma Shalabayeva sostenendo che non è provato il dolo e non riconoscendo così il concorso. Invece per l'ex responsabile dell'Immigrazione Improta e per il funzionario di quell'ufficio Vincenzo Tramma, è stato sollecitato un nuovo appello limitatamente alle attenuanti generiche ritenendo invece sussistente il dolo legato al sequestro della minore.