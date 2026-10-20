"Un grande grazie al nostro leggendario amico, Elon Musk, per la sua incredibile generosità nel donare azioni di SpaceX a milioni di bambini americani attraverso i Trump accounts!". Lo scrive Donald Trump su Truth
"L'anno prossimo, regalerò una delle mie azioni SpaceX a ogni ragazzino d'America. Sarà la prima di tante". Così su X Elon Musk. Musk, scrive Axios che dà grande risalto alla notizia, non ha specificato se col termine “kid” si riferisca a tutti i minori di 18 anni o a un'altra categoria, né ha chiarito cosa intenda con l'espressione "la prima di molte".
Musk possiede miliardi di azioni di SpaceX
Secondo il Census Bureau, negli Usa ci sono poco più di 72 milioni di persone di età inferiore ai 18 anni. Se ognuno di loro ricevesse un'azione di SpaceX, al prezzo di chiusura di venerdì (pari a 146,03 dollari), si otterrebbe un valore di mercato di poco superiore ai 10,5 miliardi di dollari. Musk possiede miliardi di azioni di SpaceX; pertanto, una tale distribuzione intaccherebbe solo in minima parte il suo patrimonio azionario.
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“È esattamente ciò che avevamo immaginato quando abbiamo creato i Conti Trump”
"Un grande grazie al nostro leggendario amico, Elon Musk, per la sua incredibile generosità nel donare azioni di SpaceX a milioni di bambini americani attraverso i Trump accounts!". Lo scrive Donald Trump su Truth. "È esattamente ciò che avevamo immaginato quando abbiamo creato i 'Conti Trump': unire il grande settore privato — con Elon e tanti altri — per investire nei nostri figli, che rappresentano di gran lunga la nostra risorsa più grande e importante, e offrire a ogni bambino americano una parte del sogno americano. grazie, Elon", aggiunge il presidente.