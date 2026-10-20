"L'anno prossimo, regalerò una delle mie azioni SpaceX a ogni ragazzino d'America. Sarà la prima di tante". Così su X Elon Musk. Musk, scrive Axios che dà grande risalto alla notizia, non ha specificato se col termine “kid” si riferisca a tutti i minori di 18 anni o a un'altra categoria, né ha chiarito cosa intenda con l'espressione "la prima di molte".

“È esattamente ciò che avevamo immaginato quando abbiamo creato i Conti Trump”

"Un grande grazie al nostro leggendario amico, Elon Musk, per la sua incredibile generosità nel donare azioni di SpaceX a milioni di bambini americani attraverso i Trump accounts!". Lo scrive Donald Trump su Truth. "È esattamente ciò che avevamo immaginato quando abbiamo creato i 'Conti Trump': unire il grande settore privato — con Elon e tanti altri — per investire nei nostri figli, che rappresentano di gran lunga la nostra risorsa più grande e importante, e offrire a ogni bambino americano una parte del sogno americano. grazie, Elon", aggiunge il presidente.