"Nuovi coprifuoco saranno decisi" per questa sera "dove la situazione lo richiede". Lo ha annunciato su X il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, il giorno dopo l'entrata in vigore dei primi coprifuoco in Francia, che "hanno contribuito alla calma della notte". "Stasera, nuovi coprifuoco saranno decisi dove la situazione lo richiede. Queste decisioni saranno prese sul territorio, dai prefetti, in collaborazione con i sindaci", ha scritto il capo del governo su X in merito ai coprifuoco imposti a Parigi e in diverse città dopo le violenze scoppiate a margine delle manifestazioni contro il caro vita.