L'annuncio su X del primo ministro francese il giorno dopo l'entrata in vigore dei primi coprifuoco in diverse citta, che "ha contribuito alla calma della notte". Oltre 2.500 fermi dall'inizio delle proteste, 67 in carcere
"Nuovi coprifuoco saranno decisi" per questa sera "dove la situazione lo richiede". Lo ha annunciato su X il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, il giorno dopo l'entrata in vigore dei primi coprifuoco in Francia, che "hanno contribuito alla calma della notte". "Stasera, nuovi coprifuoco saranno decisi dove la situazione lo richiede. Queste decisioni saranno prese sul territorio, dai prefetti, in collaborazione con i sindaci", ha scritto il capo del governo su X in merito ai coprifuoco imposti a Parigi e in diverse città dopo le violenze scoppiate a margine delle manifestazioni contro il caro vita.
Oltre 2.500 fermi dall'inizio delle proteste
Intanto, è stato comunicato che sono 2.513 i fermi di polizia effettuati in Francia dall'inizio delle proteste degenerate in caos e devastazioni questo fine settimane: 67 le persone incarcerate, secondo quanto riferito dal ministro francese della Giustizia, Gérald Darmanin, intervistato da TF1. Il Guardasigilli ha inoltre annunciato di aver inviato "una direttiva a tutte le procure di Francia, chiedendo di procedere con una qualificazione giuridica legata alla criminalità organizzata". Ciò consentirà, in particolare, di estendere la durata dei fermi da 48 a 72 ore e di ricorrere a strumenti quali la geolocalizzazione e le intercettazioni telefoniche: questo permetterà di stabilire "dove si trovavano le persone nel momento in cui venivano saccheggiati i negozi o attaccate le sedi municipali".