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Olanda, il premier Jetten: “Aspetto un figlio con la gestazione per altri”

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È il primo caso noto al mondo di un capo di governo in carica che annuncia di aspettare un figlio tramite Gpa

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Una foto pubblicata su Instagram che parla da sola. Il premier olandese Rob Jetten abbracciato al suo compagno Nicolás Keenan, giocatore argentino di hockey su prato, mentre entrambi sorridenti stringono la foto di un'ecografia al terzo mese. Così la coppia ha voluto annunciare pubblicamente di aspettare un figlio tramite gestazione per altri (Gpa), condividendo la gioia anche con Lisa, la gestante. È il primo caso noto al mondo di un premier in carica che annuncia di aspettare un figlio tramite Gpa.

"Ci vediamo nel 2027"

"Sta arrivando una persona davvero speciale. Ci vediamo nel 2027, piccolo/a. Non ci sono parole abbastanza grandi per ringraziare la nostra donatrice di ovociti, la gestante Lisa e le rispettive famiglie. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi", hanno scritto su Instagram, pubblicando una foto con Lisa.

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