Alluvione Valencia, allerta rossa maltempo per nubifragi e inondazioni

Le piogge torrenziali provocate dalla Dana "Adam" hanno causato gravi alluvioni tra Valencia e Alicante, con strade interrotte e centinaia di persone isolate. Evacuate oltre 2mila persone dai campeggi. Una donna è morta sulla spiaggia di Sagunto. Il premier Sanchez invita la popolazione a evitare gli spostamenti e a mettersi al sicuro

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È allerta rossa per il maltempo nella regione orientale di Valencia, in Spagna, dove le piogge torrenziali provocate dalla Dana (Depressione isolata in quota) "Adam" hanno causato gravi alluvioni, esondazioni di fiumi e allagamenti. La tempesta, che da ieri si è abbattuta con particolare violenza tra il sud della provincia di Valencia e il nord di Alicante, ha provocato l'interruzione di numerose strade e lasciato centinaia di persone intrappolate nelle proprie abitazioni. L'agenzia meteorologica spagnola Aemet ha diramato l'allerta rossa per le forti precipitazioni. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti e a mettersi al sicuro ai piani alti degli edifici. Il maltempo ha già provocato una vittima: una donna è deceduta ieri sulla spiaggia di Sagunto, a causa del temporale.



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Valencia e Alicante, evacuate oltre 2mila persone dai campeggi La situazione è particolarmente critica lungo la fascia costiera tra Valencia e Alicante. A Oliva, località turistica sul litorale, sono state evacuate 2mila persone da sette campeggi, secondo quanto riferito dalla sindaca Yolanda Pastor. Un altro centinaio di persone è stato evacuato da un campeggio allagato a Xabia e trasferito in una struttura di accoglienza predisposta dal Comune e dalla Croce Rossa. La Generalitat Valenciana ha dichiarato il livello di emergenza 2 nelle aree di Safor, in provincia di Valencia, e Marina Alta, in provincia di Alicante. Alle 7 del mattino è stato inviato un messaggio di allerta Es-Alert di livello rosso (massimo rischio di inondazioni), con l'appello ad allontanarsi dai fiumi e dai torrenti, a non uscire di casa e salire ai piani alti per mettersi in sicurezza. Leggi anche Proteste per l'emergenza casa in Spagna, scontri a Valencia. FOTO

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Operazioni di salvataggio difficili Numerose strade risultano impraticabili e anche alcuni mezzi dei vigili del fuoco sono rimasti bloccati nell'acqua. L'Unità militare di emergenza dell'esercito spagnolo (Ume) è stata mobilitata per raggiungere le zone isolate e le autorità stanno predisponendo interventi di soccorso con elicotteri. La delegata del governo nella Comunità Valenciana, Pilar Bernabé, ha descritto come "completamente allagata" la fascia costiera dal sud di Gandia fino a Oliva. Intanto, le autorità hanno disposto il confinamento obbligatorio della popolazione nelle località costiere del sud di Valencia e del nord di Alicante. "Le ordinanze di confinamento non sono raccomandazioni, sono obbligatorie", ha avvertito su X Bernabé. "Chiediamo di rispettare il confinamento per facilitare i soccorsi”, ha aggiunto. Le piogge torrenziali hanno provocato anche l'esondazione del fiume Girona, all'altezza di Els Poblets. Secondo l'agenzia meteorologica valenciana Avemet, sono stati registrati accumuli di pioggia fino a 700 millimetri nell'area di Forna e Pego e 600 millimetri a Oliva, Villalonga e nella Vall d'Ebo. Leggi anche Spagna, allagamenti tra Catalogna e Valencia: un morto

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