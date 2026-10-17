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Francia, incendio edificio università di Rouen: distrutti facciata e gran parte del tetto

Mondo
©Getty

L'allarme è scattato intorno alle 2.40 di notte all’interno del campus di Mont-Saint-Aignan dell'Université de Rouen Normandie. Sul posto 50 vigili del fuoco e 30 mezzi antincendio: intorno alle 5 le fiamme erano spente ma la facciata e gran parte del tetto sono andati distrutti. Avviate le indagini per accertare le cause del rogo

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In fiamme un edificio dell’università di Rouen, in Francia. L’incendio è divampato alle prime ore di oggi all’interno del campus di Mont-Saint-Aignan dell'Université de Rouen Normandie. Lo riferisce Bfmtv che cita fonti della Polizia francese, precisando che l'allarme è scattato intorno alle 2.40. Dopo alcune ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio e intorno alle 5 le fiamme risultavano domate, anche se c'erano ancora "focolai secondari" attivi sulla facciata dell'edificio. La facciata e gran parte del tetto sono distrutti, come precisano fonti della Prefettura. 

Cosa sappiamo

Stando alle prime informazioni, il rogo ha interessato l'edificio che ospita l'unità di formazione e ricerca in ambito letterario. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di 50 vigili del fuoco e 30 mezzi. Al momento non sono segnalate persone ferite. È stata aperta un'indagine, affidata alla stazione di polizia locale, per accertare le cause dell'incendio che restano per ora ignote.

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