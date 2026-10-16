Milano, incendio negli interrati di un supermercato: evacuati clienti

Il rogo è scoppiato intorno alle 17. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Le fiamme hanno colpito un compattatore per la carta con i fumi che hanno invaso i locali

Un incendio ha colpito nel pomeriggio intorno alle 17 gli interrati del supermercato Lidl di viale Giovanni da Cermenate 62, costringendo all'evacuazione dai locali di clienti e personale interno. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Le fiamme, in particolare, hanno colpito un compattatore per la carta con i fumi che hanno invaso i locali costringendo i vigili del fuoco ad areare con elettroventilatore ed estrattore di fumo. Le attività sono proseguite con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area coinvolta.