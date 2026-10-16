Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
Arrow-link
Arrow-link

Milano, incendio negli interrati di un supermercato: evacuati clienti

Cronaca

Il rogo è scoppiato intorno alle 17. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Le fiamme hanno colpito un compattatore per la carta con i fumi che hanno invaso i locali 

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un incendio ha colpito nel pomeriggio intorno alle 17 gli interrati del supermercato Lidl di viale Giovanni da Cermenate 62, costringendo all'evacuazione dai locali di clienti e personale interno. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Le fiamme, in particolare, hanno colpito un compattatore per la carta con i fumi che hanno invaso i locali costringendo i vigili del fuoco ad areare con elettroventilatore ed estrattore di fumo. Le attività sono proseguite con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area coinvolta.

 

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero scuola e blocco autotrasportatori: l'Italia protesta. LIVE

live Cronaca

Giornata ad alta tensione e a rischio paralisi per l'talia, alle prese con l'ondata di scioperi...

Sciopero scuola, manifestazioni degli studenti in tutta Italia. FOTO

Cronaca

Si è tenuta oggi la sollevazione di docenti, dirigenti e personale ATA. Studenti e insegnanti...

13 foto

Maltempo, tornado a Marsala e Petrosino: morto il ferito grave

Cronaca

La vittima, Antonio Fortunato, 70 anni, stava viaggiando in auto con la moglie sulla Statale che...

Caos voli, Enav: "Ripristinata operatività al 100%"

Cronaca

Problemi alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo...

Garlasco, difesa di Sempio deposita consulenze per evitare processo

Cronaca

Tra i temi degli elaborati difensivi, la misura del piede di Sempio, più grande della scarpa che...

Cronaca: i più letti