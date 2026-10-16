Messico, uragano Trudy sale a categoria 3: raffiche a 240 km/h

La tempesta tropicale, come riferito dal Servizio meteorologico nazionale, si trova a 385 chilometri a sud-ovest di Acapulco, nello Stato di Guerrero, e a 380 chilometri a sud di Lázaro Cárdenas, nel Michoacán. Allerta per venti da tempesta e per il rischio di onde alte fino a quattro-cinque metri lungo i litorali di Guerrero e Michoacán ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Messico si prepara all’arrivo dell’uragano Trudy. La tempesta tropicale ha ormai raggiunto la categoria 3 al largo della costa pacifica dello Stato dell’America Centrale e potrebbe rafforzarsi rapidamente nelle prossime ore, provocando piogge intense, forti venti e onde fino a cinque metri negli Stati meridionali e occidentali. Alle 14:30 di oggi, ora italiana, il Servizio meteorologico nazionale messicano ha riferito che l’uragano si trovava a 385 chilometri a sud-ovest di Acapulco, nello Stato di Guerrero, e a 380 chilometri a sud di Lázaro Cárdenas, nel Michoacán.

La gente si prepara all'avvicinarsi dell'uragano Trudy ad Acapulco - ©Ansa

Onde alte fino a 5 metri Al momento Trudy presenta venti massimi sostenuti di 195 chilometri orari, con raffiche fino a 240, e si sposta verso nord-ovest a nove chilometri orari. Sulle coste di Guerrero le raffiche potrebbero raggiungere gli 80 chilometri orari, mentre in Michoacán e Oaxaca potrebbero toccare i 70. Paura anche per possibili onde alte: secondo le previsioni del Servizio meteorologico nazionale, raggiungeranno i quattro-cinque metri lungo i litorali di Guerrero e Michoacán e i tre-quattro metri in Oaxaca. Leggi anche L'uragano Simon minaccia il Messico occidentale: venti a 250 km orari

Allerta per venti da tempesta Le autorità messicane, in coordinamento con il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti, mantengono una zona di vigilanza per possibili venti da uragano tra Punta San Telmo, nel Michoacán, e Cabo Corrientes, nello Jalisco. L'allerta per venti da tempesta tropicale si estende invece da Zihuatanejo, nel Guerrero, a Manzanillo, nel Colima. Il servizio meteorologico ha avvertito che le piogge potrebbero causare frane, piene di fiumi e torrenti, esondazioni e allagamenti nelle zone basse, invitando la popolazione a seguire gli avvisi e le indicazioni della Protezione civile.

La gente si prepara all'avvicinarsi dell'uragano Trudy ad Acapulco - ©Ansa

Tempesta Simòn Nel Pacifico è presente anche la tempesta tropicale Simòn, situata a circa 360 chilometri a ovest di Cabo Corrientes e a 310 chilometri a sud-sud-est di Cabo San Lucas, nella Bassa California del Sud. Con venti sostenuti di 65 chilometri orari e raffiche di 85, si muove verso nord-ovest a 15 chilometri orari e al momento non produce effetti sul territorio messicano. Vedi anche Messico, l'uragano Simon minaccia la città di Cihuatlán